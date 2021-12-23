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السعودية.. انطلاق التمرين "بحث وإنقاذ 43" لمواجهة الكوارث البحرية

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التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية.

السعودية.. انطلاق التمرين "بحث وإنقاذ 43" لمواجهة الكوارث البحرية

العربية.نت - حامد القرشي

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انطلقت فعاليات التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية "بحث وإنقاذ 43"، في مياه السعودية المقابلة لمسؤوليات حرس الحدود بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، برعاية مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد الشهري، وحضور عددٍ من مندوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ31 الأعضاء في اللجنة الوطنية الدائمة.

التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية
التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية

وتمت إدارة فرضية التمرين وتنسيق مراحله كافة، من قبل مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة التابع لحرس الحدود، وأظهرت الجهات المشاركة جاهزية واحترافية في التنسيق للعمل المشترك وفق المهام المحددة لكل جهة، حيث تضمنت الفرضية تعرض طائرة على متنها (150) راكبًا، لخلل فني بأحد المحركات حتى اختفت من شاشة الرادار وهبوطها قبالة شواطئ ميناء رابغ ونشوب حريق في بعض أجزائها وتسرب وقود منها.

كما اشتملت الفرضية التي أجريت الأربعاء، على إجراءات التنسيق مع المحطات الساحلية لتمرير كافة المعلومات الضرورية إلى جميع السفن الموجودة في عرض البحر، وذلك عن طريق النشرات الجوية والتحذيرات الملاحية، وتمرير مركز التنسيق (JMRCC) المعلومات إلى الهيئة العامة للطيران المدني (المركز السعودي للبحث والإنقاذ SAMCC) لمتابعة الحادث بأجهزة البحث والإنقاذ وإصدار إشعار ملاحي للطائرات في دائرة موقع الحادث.

التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية,
التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية,

وهدف التمرين إلى تدريب وتقييم مستوى منسوبي الجهات المشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث البحري والنقل، وتقديم العون للمتضررين، إلى جانب الارتقاء بمستوى الأداء المشترك للأجهزة الحكومية والخاصة في مواجهة جميع أنواع التهديدات المحتملة والأحداث التي من شأنها تعريض سلامة الأبرياء للمخاطر.

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