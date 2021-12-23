باحترازات مكثفة.. شؤون الحرمين تتأهب لصلاة الجمعة

تتأهب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام، لصلاة الجمعة، بحزمة من الخدمات، والتي من أبرزها فتح (58) باباً للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات التطهير التي تصل إلى (10) مرات يومياً

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محمد الجابري، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة غداً، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية، التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زوار ومعتمري بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

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خطة الخدمات الميدانية

كما أوضح أن خطة الوكالة شملت عددا من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها (الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والتسهيل عليهم).

وتابع: تبدأ الوكالة صباح غد الجمعة بتجهيز المكبرية، وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 80 ألف لتر من المطهرات، كما يتم تشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ 1500 لتر بأجود أنواع المعطرات، ويتم فرش أكثر من 13 ألف سجاد في كامل المسجد الحرام، كما يتم توزيع قرابة 3000 حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة، كما ويتم تطهير أكثر من 3000 دورة مياه.

المعدات والمعقمات

وقال إنه يستخدم قرابة 28 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و20 جهاز بايوكير و11 ريبوتا ذكيا للتعقيم و550 مضخة تعقيم يدوية، وفي مجال السقيا تستعد الرئاسة لتوزيع أكثر من 10 ألآف عبوة ماء زمزم لصلاة الجمعة يتم توفيرها على كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من 2000 حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام ليصل العدد الإجمالي للترات ماء زمزم أكثر من 270000 لتر ماء ليوم الجمعة.

خدمات العربات

ووفرت الوكالة عربات كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام، كذلك الإشراف على دافعي العربات الخاصة، وتمنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، وتتابعهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة المقدمة، حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات.

وإدارة الساحات تقوم بتوجيه المصلين على المسارات الخاصة بالمصلين والإشراف على توجيه المعتمرين على المسارات الخاصة، وتفعيل دور اللجنة بمتابعة مداخل ومخارج الساحات.

كذلك يتم تأمين مراقبين على الأبواب البالغ عددها 85 حيث يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأبواب، ومنها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه؛ ما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفًا تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان،