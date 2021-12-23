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فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي

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من الفيديو الذي نشره مركز كليفلاند الطبي

فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي

الدكتور هاني نجم: أنا سعيد بتمكننا الجراحي من استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه وعمره 5 شهور وإرجاع الجنين للرحم

العربية.نت - نادية الفواز

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تمكن فريق طبي في مركز كليفلاند الطبي بولاية أوهايو الأميركية بقيادة الطبيب السعودي هاني نجم من إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لجنين داخل رحم والدته.

وأظهر مقطع فيديو نشره مركز كليفلاند الطبي محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها الدكتور هاني وهو رئيس قسم جراحه القلب في المركز والفريق الطبي لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين عمره 5 شهور داخل رحم والدته، ونشر المركز مقطع الفيديو بعد التأكد من نجاح العملية وولادة الطفل بصحة جيدة.

من جهته قال الدكتور هاني نجم، مغرداً على حسابه الرسمي في "تويتر": أنا سعيد بتمكني الجراحي من استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره 5 شهور وإرجاع الجنين للرحم، ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحه الأجنة في كليفلاند كلينك.

في حين تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع فيديو العملية، ومشاهد للعائلة بعد ولادة الأم وخروج الجنين بصحة وعافية، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بما قدمه الطبيب السعودي، مؤكدين أن مثل هذا التميز يعتبر قدوة للأجيال القادمة.

كما غردت الأديبة والكاتبة الدكتورة ثريا العريض على حسابها الرسمي في "تويتر" قائلة: ما شاء الله د.هاني نجم، تهانينا القلبية، منجزاتك متميزة تستحق الفخر وكلنا فخورون بك وبها، أتذكر جلوسنا معاً في مناسبة إعلان ولي العهد والوزراء برنامج التحول ورؤية 2030، ووفق الرؤية لتحقق النتائج المذهلة التي نتطلع إليها ونراها تتجسد.

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