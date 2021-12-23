فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي

تمكن فريق طبي في مركز كليفلاند الطبي بولاية أوهايو الأميركية بقيادة الطبيب السعودي هاني نجم من إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لجنين داخل رحم والدته.

وأظهر مقطع فيديو نشره مركز كليفلاند الطبي محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها الدكتور هاني وهو رئيس قسم جراحه القلب في المركز والفريق الطبي لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين عمره 5 شهور داخل رحم والدته، ونشر المركز مقطع الفيديو بعد التأكد من نجاح العملية وولادة الطفل بصحة جيدة.

A multidisciplinary team of @ClevelandClinic and @CleClinicKids doctors and nurses performed a rare and complex lifesaving fetal surgery to remove a tumor attached to the heart of a 26-week-old fetus. pic.twitter.com/Sl66dKowKO — ClevelandClinicNews (@CleClinicNews) December 22, 2021

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من جهته قال الدكتور هاني نجم، مغرداً على حسابه الرسمي في "تويتر": أنا سعيد بتمكني الجراحي من استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره 5 شهور وإرجاع الجنين للرحم، ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحه الأجنة في كليفلاند كلينك.

سعيد بامكاني أستئصال جراحي ورم سرطاني من قلب جنين في رحم امه حين عمره خمسه شهور و ارجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولاده مع فريق جراحه الاجنه في كليفلاند كلنك. @CleClinicKids @ClevelandClinic @First1Saudi @SaudiNews50 @mohenews https://t.co/SPjR7SNXpQ — DR. Hani Najm (@Dr_HaniNajm) December 22, 2021

في حين تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع فيديو العملية، ومشاهد للعائلة بعد ولادة الأم وخروج الجنين بصحة وعافية، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بما قدمه الطبيب السعودي، مؤكدين أن مثل هذا التميز يعتبر قدوة للأجيال القادمة.

كما غردت الأديبة والكاتبة الدكتورة ثريا العريض على حسابها الرسمي في "تويتر" قائلة: ما شاء الله د.هاني نجم، تهانينا القلبية، منجزاتك متميزة تستحق الفخر وكلنا فخورون بك وبها، أتذكر جلوسنا معاً في مناسبة إعلان ولي العهد والوزراء برنامج التحول ورؤية 2030، ووفق الرؤية لتحقق النتائج المذهلة التي نتطلع إليها ونراها تتجسد.