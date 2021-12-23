فيديو يثير الإعجاب.. شاب يحمل والده على كتفيه بالمسجد النبوي

جسد مشهد مضيء من مشاهد بر الوالدين، في فيديو على منصات التواصل، والذي حصد أصداء واسعة من الإشادة، معنونين المشهد بـ"وبالوالدين إحسانا" حين ظهر شاب يحمل والده على كتفيه داخل أروقة المسجد النبوي، وأظهر الفيديو المتداول مشهدا عفويا لصورة الوفاء الحقيقي للأب، في الوقت الذي سطر فيه ناشطو التواصل الاجتماعي أروع العبارات في بر الوالدين.

من جهته، أشاد الباحث والمستشار الشرعي زياد القرشي، بمقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر فيه بر الوالدين من ابن يحمل والده على كتفيه لإيصاله للصلاة في المسجد النبوي، فقال "إن الله أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وقرن حقه بحقهما.

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وقال خلال حديثه لـ"العربية.نت": "هذا من رد بعض الجميل إليهما جزاء ما بذلوه، فهم قدموا الغالي والنفيس من أجل أبنائهم وبناتهم، وهذا من أعظم العبادات وأجل القربات، وفي حال كبر السن يكون الوالدين في أشد الحاجة لبر الأبناء لما يعتريهم من الضعف والمرض وغيره، فبر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة".