مركز الملك عبد العزيز يعلن أسماء الفائزين بجائزة ‏الحوار

كشف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن أسماء الفائزين في "جائزة الحوار الوطني" التي تنافس عليها 176 مشاركاً في نسختها الأولى، وذلك خلال اللقاء الذي عقده بمقره في الرياض، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوران، ونائب الأمين العام إبراهيم العسيري.

وجاءت أسماء الفائزين التي أعلنت يوم أمس في الفروع الأربعة كالتالي، حيث فاز في فرع ‏المؤسسات الحكومية بالتشارك بين وزارة العدل عن برنامج "شمل" وجامعة الملك عبدالعزيز عن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وفي فرع مؤسـسـات القطاع الخاص ‏فازت شركة الفوزان القابضة، فيما فاز في فرع مؤسـسـات المجتمع المدني، بالمشاركة مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية مبادرة "أحياها" ، وجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه فرع الرياض "برنامج تعلم"، أما فرع الأفراد ‏ففاز به الأستاذ محمد الموسى "للدهشة حضن" .

مادة اعلانية

مواكبة للقفزات النوعية

وأشار الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان في تصريح خاص لـ"العربية نت": أن جائزة الحوار الوطني هي مواكبة للقفزات النوعية التي تشـهدها السعودية في جميع المجالات تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي مزدهر، والجائزة ارتكزت على مجموعة من المعايير التي تساهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، بما يحقق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله بنشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع، ومواجهة كل ما يهدد نسيجهم الاجتماعي".

وأضاف: "الجائزة تأتي تقديراً وامتناناً ‏للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، وتحفيزاً لهم على الاستمرار في العطاء ‏والمساهمة الفعالة في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني التي يسعى المركز لتعزيزها في‎ ‎المجتمع، بما يتماشـى مع القفزات النوعية التي تشـهدها المملكة في جميع المجالات تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 ‏في بناء مجتمع حيوي مزدهر".

القيم الوطنية

وقال الفوزان إن "جائزة الحوار ‏الوطني تميزت في نسختها الأولى ‏بارتقاء مستواها وثراء فروعها ومواضيعها التي ركزت على القيم الوطنية، وهو ما ترجمه الإقبال على المشاركة ‏فيها، من خلال 176 عملا، تصدرتها مشاركات الأفراد‎ ‎‏ بـ 95 ‏مشاركة، ‏‎ثم مشاركات القطاع الحكومي بـ 57 مشاركة، ثم مشاركات ‏مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة، ثم مشاركات القطاع الخاص بـ ‏‏7 مشاركات".‏

وهنأ الأمين العام للمركز الفائزين بما قدموه من أعمال متميزة في هذه ‏الجائزة، مقدماً شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها، معرباً عن أمله بأن ‏تواصل الجائزة في نسخها المقبلة الاضطلاع بدورها المتميز في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى ‏المركز إلى تعزيزها في المجتمع بما يحقق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله، ومواجهة كل ما يهدد ‏النسيج الاجتماعي‎.