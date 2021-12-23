 استئصال ورم ضخم من ظهر ستيني في جدة

تمكن الفريق الطبي الجراحي في مستشفى الملك فهد بجدة، في إنقاذ حياة مريض في العقد السادس من العمر، و ذلك بعد تمكنهم من إجراء عملية جراحية لإزالة واستئصال ورم مرتجع كبير الحجم في ظهره، وممتد إلى جوار عضلات العمود الفقري.

وكان المريض الستيني قد وصل طوارئ مستشفى الملك فهد بجدة بعد مروره بظروف صعبة ومعاناة مع الكتلة الورمية الضخمة، والتي سبق أن أزالها في بدايتها بأحد المستشفيات، ولم يكن كافياً، حتى انتكست حالته الصحية، وقد تم إخضاع المريض لفحوصات كاملة بعد استشارة الفريق الجراحي بالمستشفى، والذي قرر بعد مراجعة نتائج الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم الضخم.

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وأوضح الفريق الطبي الجراحي بالمستشفى أن حجم الورم يبلغ 40 سم في 30 سم حيث يقارب وزنه 3 كلغ، مشيرا إلى أن المريض كان يعاني من هذا التورم الضخم من فترة طويلة، ولا يستطيع ممارسة نشاطه اليومي والنوم على ظهره لمدة ثلاث سنوات، فالمريض الآن وبعد إجراء العملية الجراحية له وإزالة الورم، بدأ يتماثل للشفاء وبصحة جيدة، وسوف يحتاج لاستكمال باقي العلاجات الطبية المقررة له، بعد العملية للاستشفاء، وسط متابعة من الفريق الطبي بقيادة الدكتور مسعود الغامدي استشاري الجراحة العامة، وجراحة القولون والمستقيم الدكتور عبدالله الغامدي، والدكتور ثامر الحمدان والدكتورة روان الخطابي.