.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

 التشديد على التباعد وارتداء الكمامة في مساجد السعودية

  • الخط

التشديد على التباعد وارتداء الكمامة في مساجد السعودية

التأكيد على التباعد بين المصلين ولبس الكمامة في المساجد

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

شددت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية خلال تعميم اليوم الخميس، موجه لكافة فروعها بمناطق السعودية، يتضمن التأكيد على منسوبي المساجد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبشكل خاص تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة في المساجد، وأرجعت ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا‬⁩ وفقاً لما ورد من وزارة الصحة السعودية.

وزير خارجية العراق: بحثت في طهران ملف إيران مع دول الجوار العراق وزير خارجية العراق: بحثت في طهران ملف إيران مع دول الجوار

يذكر أنه في 26 مايو 2020، أعلنت وزارة الداخلية في السعودية السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد السعودية، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقد قامت حينها وزارة الشؤون الإسلامية باتخاذ عدة إجراءات احترازية، منها فتح المساجد قبل الأذان بخمس عشرة دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق، والإبقاء على مدة الانتظار بين الأذان والإقامة عشر دقائق فقط، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب الموجودة بالمساجد، حرصاً على عدم نقل العدوى بين المصلين، وكان من ضمن الإجراءات أيضاً إلزام المصلين بترك مسافة بين كل مصلٍ بمقدار مترين، وترك فراغ بمقدار صف لكل صفين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021 أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021
أطباء الجيش الأميركي يبتكرون أول لقاح ضد أطباء الجيش الأميركي يبتكرون أول لقاح ضد "أوميكرون"
الأكثر قراءة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية
تفاصيل دهس مفحط لمعلمة وابنتيها بالرياض تفاصيل دهس مفحط لمعلمة وابنتيها بالرياض
هذا ما قاله أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا هذا ما قاله أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا
السعودية.. نقل الحيوانات الأليفة من الشوارع إلى ملاجئ خيرية السعودية.. نقل الحيوانات الأليفة من الشوارع إلى ملاجئ خيرية
قبل أن تذهب
دراسات بريطانية جديدة حول خطورة كورونا أوميكرون
دراسات بريطانية جديدة حول خطورة كورونا أوميكرون
اكتشف المزيد