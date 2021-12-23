 التشديد على التباعد وارتداء الكمامة في مساجد السعودية

شددت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية خلال تعميم اليوم الخميس، موجه لكافة فروعها بمناطق السعودية، يتضمن التأكيد على منسوبي المساجد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبشكل خاص تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة في المساجد، وأرجعت ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا‬⁩ وفقاً لما ورد من وزارة الصحة السعودية.

يذكر أنه في 26 مايو 2020، أعلنت وزارة الداخلية في السعودية السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد السعودية، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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وقد قامت حينها وزارة الشؤون الإسلامية باتخاذ عدة إجراءات احترازية، منها فتح المساجد قبل الأذان بخمس عشرة دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق، والإبقاء على مدة الانتظار بين الأذان والإقامة عشر دقائق فقط، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب الموجودة بالمساجد، حرصاً على عدم نقل العدوى بين المصلين، وكان من ضمن الإجراءات أيضاً إلزام المصلين بترك مسافة بين كل مصلٍ بمقدار مترين، وترك فراغ بمقدار صف لكل صفين.