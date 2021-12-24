.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: وفاتان جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان

  • الخط
WhatsApp Image 2021-12-24 at 10.34.26 PM
مقذوف حوثي سقط في جازان

التحالف: وفاتان جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان اليوم الجمعة.

وأكد التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع في إطار القانون الدولي والإنساني.

استقالة محافظ النجف.. والصدر: خطوة على الطريق الصحيح العراق استقالة محافظ النجف.. والصدر: خطوة على الطريق الصحيح

كما، قال إنه سيتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

وأوضح أن التقرير الأولي أفاد بإصابة مدنيين اثنين بمحاولة الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين، إضافة لتضرر مركبة مملوكة لأحد المواطنين السعوديين.

كما أكد أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سينفذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.

فيما شدد على اتخاذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات وحماية المدنيين.

وكان التحالف قد أعلن أمس الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وكشف عن تناثر شظايا المسيرة التي تم إسقاطها بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات.

كما أكد رصد مصدر التهديد والعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.

مركبة تضررت من المقذوف الحوثي
مركبة تضررت من المقذوف الحوثي

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيراً إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان
لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة! لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!
الأكثر قراءة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
تفاصيل دهس مفحط لمعلمة وابنتيها بالرياض تفاصيل دهس مفحط لمعلمة وابنتيها بالرياض
السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟ السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟
فيديو يثير الإعجاب.. شاب يحمل والده على كتفيه بالمسجد النبوي فيديو يثير الإعجاب.. شاب يحمل والده على كتفيه بالمسجد النبوي
 التشديد على التباعد وارتداء الكمامة في مساجد السعودية  التشديد على التباعد وارتداء الكمامة في مساجد السعودية
صور.. مدينة سعودية تحتضن 100 قرية أثرية صور.. مدينة سعودية تحتضن 100 قرية أثرية
قبل أن تذهب
قيود في معظم دول العالم مع قرب أعياد رأس السنة
قيود في معظم دول العالم مع قرب أعياد رأس السنة
اكتشف المزيد