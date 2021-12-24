.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بحزمة من أغانيها.. أحلام تدفئ شتاء موسم الرياض

  • الخط
أحلام في موسم الرياض - تصوير - وائل الحكمي 
أحلام في موسم الرياض - تصوير - وائل الحكمي 

بحزمة من أغانيها.. أحلام تدفئ شتاء موسم الرياض

الفنانة أحلام: كل شكري إلى الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها تركي آل الشيخ على ما يقدم في موسم الرياض

العربية.نت - عماد الحكمي

نشر في: آخر تحديث:

أطلت فنانة العرب "أحلام" على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي مساء أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية، وبدأت أحلام الحفلة بأغنية "فدوة عيونك" من ألبومها الجديد من كلمات الأمير الشاعر خالد الفيصل وألحان طلال.

- أحلام مع زوجها وابنها- تصوير وائل الحكمي
- أحلام مع زوجها وابنها- تصوير وائل الحكمي

وبعد الانتهاء من أغنيتها الأولى تحدثت أحلام في كلمة للجماهير بقولها: رغم حفلاتي طيلة مسيرتي الفنية، إلا أن رهبة المسرح تجتاحني عندما أصعد على خشبته، والخوف يتلاشى عند مشاهدة الجمهور، وكل شكري إلى الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها تركي آل الشيخ على ما يقدم في موسم الرياض.

واستمرت الحفلة حتى وقت متأخر من الليل ملبية طلبات الجماهير بغناء أغانيها القديمة، وكانت تذاكر الحفل قد نفدت جميعها في أقل من ساعتين على الموقع الرسمي لـ"عيشها" الخاص بفعاليات موسم الرياض.

اطلالة الفنانة أحلام - تصوير - وائل الحكمي 
اطلالة الفنانة أحلام - تصوير - وائل الحكمي 

وغنت أحلام العديد من الأغاني "حزين" من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي وألحان سهم، إضافة إلى أغنية "لا بارك الله في الغياب ودمعة زرقاء، وعيوني بس، ولا يروح الليل، والعديد من أغانيها، كما شاركت الفنانة السعودية خديجة معاذ في دويتو مع الفنانة أحلام، ورحبت بالفنانة السعودية خديجة، متمنية لها التوفيق، ودعت الجمهور بدعمها حيث سيكون لها مستقبل غنائي واعد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان
لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة! لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!
الأكثر قراءة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
تفاصيل دهس مفحط لمعلمة وابنتيها بالرياض تفاصيل دهس مفحط لمعلمة وابنتيها بالرياض
السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟ السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟
فيديو يثير الإعجاب.. شاب يحمل والده على كتفيه بالمسجد النبوي فيديو يثير الإعجاب.. شاب يحمل والده على كتفيه بالمسجد النبوي
 التشديد على التباعد وارتداء الكمامة في مساجد السعودية  التشديد على التباعد وارتداء الكمامة في مساجد السعودية
التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء استجابة للتهديد التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء استجابة للتهديد
قبل أن تذهب
العربية ترصد مراحل تدريب الكلاب على المشاركة في مكافحة الإرهاب
العربية ترصد مراحل تدريب الكلاب على المشاركة في مكافحة الإرهاب
اكتشف المزيد