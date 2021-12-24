بحزمة من أغانيها.. أحلام تدفئ شتاء موسم الرياض

أطلت فنانة العرب "أحلام" على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي مساء أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية، وبدأت أحلام الحفلة بأغنية "فدوة عيونك" من ألبومها الجديد من كلمات الأمير الشاعر خالد الفيصل وألحان طلال.

وبعد الانتهاء من أغنيتها الأولى تحدثت أحلام في كلمة للجماهير بقولها: رغم حفلاتي طيلة مسيرتي الفنية، إلا أن رهبة المسرح تجتاحني عندما أصعد على خشبته، والخوف يتلاشى عند مشاهدة الجمهور، وكل شكري إلى الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها تركي آل الشيخ على ما يقدم في موسم الرياض.

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واستمرت الحفلة حتى وقت متأخر من الليل ملبية طلبات الجماهير بغناء أغانيها القديمة، وكانت تذاكر الحفل قد نفدت جميعها في أقل من ساعتين على الموقع الرسمي لـ"عيشها" الخاص بفعاليات موسم الرياض.

وغنت أحلام العديد من الأغاني "حزين" من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي وألحان سهم، إضافة إلى أغنية "لا بارك الله في الغياب ودمعة زرقاء، وعيوني بس، ولا يروح الليل، والعديد من أغانيها، كما شاركت الفنانة السعودية خديجة معاذ في دويتو مع الفنانة أحلام، ورحبت بالفنانة السعودية خديجة، متمنية لها التوفيق، ودعت الجمهور بدعمها حيث سيكون لها مستقبل غنائي واعد.