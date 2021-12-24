تكريم سعودي قدم 700 بلاغ لتشوهات بصرية

ساهم مواطن سعودي في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، بتقديم ما يقارب 700 بلاغ لأمانة المنطقة، في محاولة منه بالمساهمة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وقام المواطن السعودي هيثم بن محمد بكري، بتقديم هذه البلاغات والتي تعد هي الأكثر على مستوى المنطقة، والتي استقبلتها أمانة جازان من مواطن ومتابعتها بمعالجتها وتحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن حملة الأمانة التي أطلقتها قبل 5 أشهر لرصد عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان، وجميع محافظات ومراكز المنطقة.

مادة اعلانية

وكرمت الأمانة المواطن، خلال استقبال أمينها نايف بن سعيدان له في مقرها بمدينة جيزان، نظير جهوده ومساهمته في تحسين المشهد الحضري بمدينة جازان من خلال تقديمه لــ692 بلاغا خلال الحملة التي أطلقتها أمانة المنطقة لمعالجة التشوه البصري خلال العام 2021 والذي يعد الرقم الأعلى في تقديم البلاغات على مستوى منطقة جازان.

وأوضح ابن سعيدان أن الأمانة حرصت على إشراك أفراد المجتمع في رصد عناصر التشوه البصري لتقوم الأمانة وبلديات المنطقة بمعالجتها لتحسين المشهد الحضري، بهدف إحداث أثر إيجابي وثقافي ينعكس على مدن المنطقة من خلال التركيز على رفع مستوى الوعي وتعزيز الانتماء والقيم لبناء مجتمع حيوي يتفاعل ويشارك في تقديم الآراء والحلول والمبادرات التي تهدف لتجويد الخدمات البلدية المقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن عدد البلاغات التي رصدتها غرفة عمليات أمانة منطقة جازان منذ انطلاق الحملة بلغت 46893 بلاغاً، تم مباشرة 97% منها، ولا تزال الحملة مستمرة لتحقيق الأهداف والتطلعات، وتحسين جودة حياة المواطن والمقيم وفقاً لتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.