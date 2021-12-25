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جراحة أوهايو الناجحة.. سفيرة الرياض تهنئ الطبيب السعودي

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الدكتور هاني نجم
الدكتور هاني نجم

جراحة أوهايو الناجحة.. سفيرة الرياض تهنئ الطبيب السعودي

"يمثل عمل الأطباء والعلماء السعوديين بجميع أنحاء الولايات المتحدة أفضل ما لدينا"

دبي - العربية.نت

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بعدما تمكن فريق من مركز كليفلاند الطبي بولاية أوهايو الأميركية بقيادة الطبيب السعودي هاني نجم من إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لجنين داخل رحم والدته، هنأت سفيرة الرياض في أميركا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الطبيب على نجاح عمله.

فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي السعودية فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي

وقالت عبر حسابها في تويتر: "يمثل عمل الأطباء والعلماء السعوديين في جميع أنحاء الولايات المتحدة أفضل ما لدينا".

ليرد عليها الطبيب السعودي بعد أن شارك تغريدتها عبر تويتر، معبراً عن فخره من أنه واحد من أعضاء الكادر التعليمي في السعودية، حيث تعلّم واكتسب خبرة 16 سنة، والآن بات يشارك ما حصل عليه من علم في الولايات المتحدة.

جراحة نادرة ودقيقة

جاء ذلك بعدما نشر مركز كليفلاند الطبي، فيديو أظهر محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها الدكتور هاني، وهو رئيس قسم جراحة القلب في المركز والفريق الطبي لاستئصال الورم السرطاني من قلب جنين عمره 5 شهور داخل رحم والدته.

وأفادت المعلومات بأن الطبيب السعودي اضطر من أجل إزالة الورم إلى فتح البطن والرحم جراحيا، ثم تمكنوا من رفع ذراعي الجنين، ودخول تجويف الصدر وإزالة الورم واستعادة تدفق الدم، إلى أن أعاد الجراحون وضع الجنين في الرحم لمواصلة الحمل.

وبعد التأكد من نجاح العملية وولادة الطفل بصحة جيدة، نشر المركز الطبي فيديو العملية الناجحة.

في حين تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع فيديو العملية، ومشاهد للعائلة بعد ولادة الأم وخروج الجنين بصحة وعافية، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بما قدمه الطبيب السعودي، مؤكدين أن مثل هذا التميز يعتبر قدوة للأجيال القادمة.

تدخل جراحي عاجل.. العائلة تروي

أما عن عائلة الطفل، فقد شرحت في مقابلة إعلامية مع شبكة "إن بي سي نيوز"، سام درينون أم الجنين، أنها وحين كانت حاملاً في الأسبوع الـ25، علمت أن طفلها الذي لم يولد بعد يعاني من ورم يضغط على القلب، وأنه بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل لإبقاء الجنين على قيد الحياة.

وأضافت أن كل شيء كان على ما يرام، لكنها اكتشفت بعدما أجرت الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، والتي كانت في 27 أبريل/نيسان، أن هناك خطأ ما.

كما تابعت أن الأطباء أخبروها وزوجها ديفيد بأنها في حاجة لعملية جراحية لإزالة الورم الذي يضغط على الجانب الأيسر من قلب الجنين ويسبب مشاكل في الدورة الدموية، مشيرة إلى أنه وبعد 36 ساعة فقط من لقاء المتخصصين في كليفلاند كلينك لمناقشة خياراتها، خضعت درينون لعملية جراحية.

وأعلن المركز تكلل الجراحة بالنجاح، حيث أكمل الجنين نموه إلى أن ولد بصحة جيدة.

سعادة غامرة

وكان الدكتور هاني نجم، قد أعرب مغرداً على حسابه الرسمي في تويتر، عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية وإنقاذ الطفل.

وكتب: "أنا سعيد بتمكني الجراحي من استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره 5 شهور وإرجاع الجنين للرحم، ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك".

يذكر أن درينون والدة الطفل ريلان كانت أنجبت بعد 10 أسابيع من الجراحة التي أجريت في 13 يوليو/تموز من عام 2021 بعملية قيصرية شبه كاملة.

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