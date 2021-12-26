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التحالف يعرض اليوم أدلة استخدام حزب الله مطار صنعاء لاستهداف السعودية

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المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي
المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي
اليمن والحوثي

التحالف يعرض اليوم أدلة استخدام حزب الله مطار صنعاء لاستهداف السعودية

مصادر خاصة لـ"العربية": التحالف سيعرض أدلة تظهر اختراق التحالف للهرم القيادي للحوثيين

العربية.نت

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يعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، عصر اليوم الأحد، إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، ومن بينها أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية.

وأفادت مصادر خاصة لـ"العربية" بأن التحالف سيعرض أدلة تُظهر اختراق التحالف للهرم القيادي للحوثيين.

وأعلن التحالف، في وقت سابق، أن المتحدث الرسمي، العميد ركن تركي المالكي، سيقدم إحاطة شاملة للأزمة اليمنية الأحد الساعة الرابعة بتوقيت السعودية، حيث سيتم عرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

وأوضح البيان أن التحالف سيعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.

يأتي ذلك فيما دانت الولايات المتحدة وفرنسا، ودول عربية وخليجية، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من السعوديين والمقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

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وأعربت السفارة الأميركية في العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، عن إدانتها لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة جازان بمقذوف عسكري، والذي أسفر عنه وفاة سعودي ومقيم يمني وإصابة سبعة آخرين وفقاً للدفاع المدني السعودي بالإضافة لخسائر مادية.

وأكدت السفارة الأميركية أن تصعيد الميليشيا المدعومة من إيران يعمل على إطالة أمد الصراع ومعاناة المدنيين الأبرياء، ويعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي مقيم في المملكة للخطر، ودعت الميليشيا الإجرامية إلى إيقاف هجماتها المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

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