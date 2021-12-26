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السعودية.. تعرف على تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر يناير

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الحرم المكي
من الحرم المكي "أرشيفية"
الحج والعمرة

السعودية.. تعرف على تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر يناير

يعتمد تطبيق "اعتمرنا" على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر

العربية.نت

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة خلال شهر يناير المقبل، من خلال تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة على مدار الشهر، أو لأحد المرافقين لهم.

ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر، ليشير اللون الأحمر إلى وجود "ازدحام مرتفع"، أما اللون الأخضر فيشير إلى "الخفيف" لتعريف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي.

ويتم استخدام تطبيق "اعتمرنا" كما يلي:

*تنزيل التطبيق عن طريق هواتف الاندرويد أو الـios.

*على المستخدم اختيار اللغة.

*يستلزم من المستخدم تدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة به.

*الخطوة الأخيرة يضغط المستخدم على موافق، ومن ثم يمكنه التسجيل على موافق للحجز للحج والعمرة.

وتم إطلاق تطبيق "اعتمرنا" من قبل وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، في 27 سبتمبر 2020، تبعا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بدءًا من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة.

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أما عن المعتمرين القادمين من خارج المملكة، فاستطاعوا إصدار التصاريح الخاصة بالحج والعمرة من خلال استخدام التطبيق، ويتميز التطبيق بأنه سهل الاستخدام، ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا "توكلنا" الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر، كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد تفاعلت مع الاستفسارات حول موعد إتاحة خدمة إصدار وحجز تصاريح العمرة مع بداية العام الجديد 2022، مطالبة المستفيدين بمتابعة توفر الحجوزات عبر التطبيق.

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