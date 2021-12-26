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القبض على 3 أشخاص بعد إطلاقهم النار على جهاز "ساهر" بمحافظة الأمواه

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من الفيديو

القبض على 3 أشخاص بعد إطلاقهم النار على جهاز "ساهر" بمحافظة الأمواه

المواطنون تباهوا بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي "ساهر" ما أدى إلى إتلافه

العربية.نت - نادية الفواز

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه، تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي "ساهر" ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره.

وأضاف أنهم مواطنون، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

2 صور

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه 3 أشخاص يطلقون النار على جهاز "ساهر"، وقد طالب نشطاء التواصل الاجتماعي بمتابعة مثل هذه الأعمال التخريبية والإفراط في استعمال السلاح.

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