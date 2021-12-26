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فلكية جدة: التربيع الأخير للقمر سيزين السماء اليوم

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صورة قمر
صورة قمر

فلكية جدة: التربيع الأخير للقمر سيزين السماء اليوم

يعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء

الرياض - العربية.نت

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سيشرق قمر التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي بعد منتصف الليل، اليوم الأحد، 26 سبتمبر 2021 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير عند الساعة 05:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وبين أن من أجمل المناظر رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى أن يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

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ولفت المهندس أبو زاهرة إلى أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون نتيجة دورة أطواره من الاقتران وهلال بداية الشهر والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير و هلال نهاية الشهر.

وأضاف: "ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضاً بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم".

يُشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة 1443.

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