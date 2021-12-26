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هذه المدن السعودية تسجل درجة التجمد.. تعرف عليها

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محافظة القريات

هذه المدن السعودية تسجل درجة التجمد.. تعرف عليها

رفع أهالي الشمال استعداداتهم للبرد، وشهدت محطات الوقود زحاماً لتعبئة الكيروسين، مع ارتفاع الطلب عليه

العربية.نت - عبدالعزيز المشيطي 

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سجلت محافظة القريات شمال السعودية، فجر اليوم السبت، درجة حرارة (-1) مئوية، لتكون الأدنى على مستوى المملكة، فيما تلتها محافظة طريف بتسجيلها درجة حرارة مماثلة.

وبحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد، بلغت درجة الحرارة في مدينة تبوك (3) مئوية، وفي حائل (5) مئوية.

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وأكد المركز في تقرير صادر اليوم، أن أجواء شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء‬ المقبل ستشهدها مكة المكرمة والباحة وعسير والرياض والقصيم والشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل‬.

إلى ذلك رفع أهالي الشمال استعداداتهم للبرد، خصوصاً في ذروته، إذ شهدت محطات الوقود زحاماً لتعبئة الكيروسين، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشاراً في شمال السعودية، فيما أشعل أهالي محافظة القريات بالمنطقة الشمالية فتائل وسائل التدفئة لمجابهة موجة البرد التي داهمت مدينتهم.

ولجأ عدد من السكان إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة (الفروة) هروباً من موجة البرد التي سمّوها بـ(الجميدة)، فيما أحيت بعض الأسر عادات الشتاء، والمتمثلة في الالتفاف حول شبة النار وتناول وجبة المنسف من أجل تدفئة الجسم.

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