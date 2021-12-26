هكذا تفاعلت سيدة مع العرض العسكري في السعودية

تفاعلت سيدة مع العرض العسكري، الذي قدمه أفراد ‎حرس الحدود المشارك في معرض ‎وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وأظهر مقطع فيديو راج بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة وقوف سيدة في أحد الطرق، ولوحت بيدها إعجاباً وتقديراً لدورهم في حفظ حدود الوطن ومعها أبناؤها.

وحظي الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بردة فعلها الطبيعية غير المصطنعة، عندما رأت العرض العسكري، مشيرين إلى أنها تمثل الجميع.

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"العربية.نت" التقت وتواصلت مع السيدة أم عادل العنزي من سكان منطقة الرياض التي قالت: أنا فخورة وشعرت بالحماس مع رجال الأمن.. الله يحفظهم ويوفقهم ويسدد خطاهم.

وأكدت أم عادل أنها عاشقة للوطن الغالي ومحبة لكل مكوناته، وحضارته وثقافته وتراثه، والبحر والصحراء، نهضته الحديثة، وقالت: إن المقطع المنتشر هو مقطع عفوي وحب للوطن، وتوصيل رسالة عن عظيم حبها لرجال الأمن والوطن الغالي.