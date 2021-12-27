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بجوائز 250 مليون ريال.. انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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تعبيرية

بجوائز 250 مليون ريال.. انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الاستحداثات تضمنت رفع عدد مسابقة "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متناً بينها قعود على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل

العربية.نت - نادية الفواز

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تنطلق اليوم الاثنين فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الذي ينظِّمه نادي الإبل ويقام في الصياهد الجنوبية.

وشهدت هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز رفع قيمة جوائزه لتصل إلى 250 مليون ريال، وإطلاق أكثر من 70 شوطاً، تمت جدولتها على مدار 43 يوماً، متواصلة تتضمن منافسات متنوعة في فئات المهرجان "المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج".

مزاين الإبل
مزاين الإبل

وتضمنت الاستحداثات رفع عدد مسابقة "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متناً بينها قعود، على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح على ألا يقل عن مفرود ، كما استحدث في هذه النسخة لجنة عليا للاستئناف، حيث يتاح لجميع المشاركين استئناف النتائج.

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وأضافت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، العديد من المنافسات في هذه النسخة تضمنت مسابقة "راعي الشداد وشوط النساء المفتوح في فئة الفردي لون المغاتير، وشوط مفتوح دولي لفئة الفردي لجميع فئات المغاتير، وجاء للمرة الأولى مسابقة جديدة للإبل الساحلية، كذلك تم اعتماد مسابقة جديدة لفئة القعدان كذلك تم رفع قيمة جائزة مزاين الأصايل لتكون جائزة "الجمل أصايل" مساوية لجائزة كأس النادي، وجائزة الفردي "دق وجل أصايل" مساوية لجائزة دق وجل جميع الألوان الأخرى.

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