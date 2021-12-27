بعد سقوط مقذوف حوثي.. أهالي جازان يشيعون الشهيد عريبي

بعد أن وضعت زوجته مولودها الثالث، أعادها إلى المنزل هي والرضيع، وخرج ليحضر لها بعض المتطلبات، إلا أن الوقت لم يمهله ليعود ويرى طفله الرضيع.. هذه القصة التي رواها صديق الشهيد هادي عريبي، الذي استشهد جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية على جازان، وأدى إلى إصابة 7 مدنيين، إضافة إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة، فضلا عن وفاة مقيم.

وقال عمر عريبي، في حديثه لـ"العربية.نت"، إن صديقه هادي كان متجها لشراء مستلزمات لمولوده الصغير، إلا أنه لم يهنأ بهذه اللحظات.

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وأضاف: "صديقي هادي معروف بحسن الأخلاق والطيبة ومحبة الناس له، وأسرته صابرة ومحتسبة، فهو شهيد عند الله، وكل مواطن يقدم نفسه فداء لهذا الوطن".

وشيعت جموع غفيرة المواطن هادي عريبي، في مقبرة مركز الموسم، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية على جازان الجمعة الماضية.