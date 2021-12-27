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لقطات شتوية ساحرة لغروب الشمس في هذه المدينة السعودية

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لحظات غروب الشمس

لقطات شتوية ساحرة لغروب الشمس في هذه المدينة السعودية

طريق الكر- الهدا إحدى المناطق السياحية السعودية الباردة صيفاً وشتاءً وتشهد هطول الأمطار طيلة العام

العربية.نت - حامد القرشي

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رصد مصور ضوئي سعودي جمال غروب الشمس لأيام الشتاء الجميلة، الذي يتعانق مع الشفق الأحمر، من ارتفاح 2000 متر مربع عن مستوى سطح البحر، في قمم جبل الهدا الشهير في الطائف غرب السعودية.

المصور علي الشدوي حوّل تلك المشاهد إلى لوحات إبداعية ساحرة، ورسم مشاهد آسرة للقلوب في لحظات تواري الشمس عن الأنظار، فيقول خلال حديثه لـ"العربية.نت": الصور التي التقطتها من جبال الهدا بالطائف، أو ما يسمى طريق الكر - الهدا وثقتُ بها لحظات غروب الشمس الجميلة وظهرت فيها خطوط الشفق الأحمر حين وداع الشمس للأفق، وسط أجواء شتوية تمازجت بين انخفاض درجات الحرارة، والنسمات الباردة.

لوحة فنية لغروب الشمس
لوحة فنية لغروب الشمس

ويعتبر طريق "الكر- الهدا" إحدى المناطق السياحية السعودية الباردة صيفاً وشتاءً، وتشهد هطول الأمطار طيلة العام.

من جهته، قال عضو اللجنة اللوجستية في الغرف السعودية المتخصص في قطاع النقل ماهر الرويزن لـ"العربية.نت": "يعد طريق كرا الذي نفذته السعودية على مراحل من الطرق السريعة الملتوية بين الجبال العالية، نُفذ بطريقة فنية كبيرة، ويبلغ طول طريق كرا 87 كلم، وهو مقسم لمراحل، من مكة إلى عرفات 21 كلم، ومن عرفات إلى كرا 23 كلم، ومن كرا إلى الهدا 23 كلم، وهو المرحلة الأصعب والأخطر، والتي تلتف وسط الجبال، و20 كلم من الهدا إلى الطائف".

طريق الكر- الهدا
طريق الكر- الهدا

وأضاف: "يعتبر طريق الكر - الهدا أحد أشهر الطرق الملتوية والشهير بملامسة أجواء الضباب بين الجبال ومنعطفاته الحلزونية"، لافتاً إلى أنه يسجل الطريق اسمه في التاريخ إلى ما قبل 900 عام، حيث رصد بالحجارة وكان يستخدمه المارة للوصول إلى مكة عن طريق الجمال، واليوم أصبح الطريق ذاته يعج بالمركبات على مدار اليوم، ليعانق الغيوم المتراكمة وومضات البروق التي تجعل منها منظراً بهياً خلال هطول الأمطار وخلال أجواء الشتاء.

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