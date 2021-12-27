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الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لجانٍ أيد "داعش"

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وزارة الداخلية السعودية

الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لجانٍ أيد "داعش"

"البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها"

الرياض - العربية.نت

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نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، حكم القتل تعزيراً في "محمد عبدالله أحمد الصدام"، يمني الجنسية، الذي عمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم "داعش"، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم، وتبني أفكاره.

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وجاء في بيان الداخلية الصادر اليوم: "بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته، وبإحالته للمحكمة ثبت إدانته بما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك "لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

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