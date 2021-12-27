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 ليلة عراقية استثنائية تطرب جمهور موسم الرياض

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الفنان حاتم العراقي - تصوير وائل الحكمي
الفنان حاتم العراقي - تصوير وائل الحكمي

ليلة عراقية استثنائية تطرب جمهور موسم الرياض

أبدعت الفنانة أصيل هميم، والفنان سيف نبيل، والفنان حاتم العراقي على مسرح محمد عبده

العربية.نت - عماد الحكمي

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في "ليلة دجلة والفرات"، أبدعت الفنانة أصيل هميم، والفنان سيف نبيل، والفنان حاتم العراقي على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

الفنانة أصيل هميم بدأت الحفل بأغنيتها الشهيرة "آخر ظهور"، كما قدمت النجمة العراقية مجموعة من أجمل ما غنت خلال مسيرتها، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في ليلة دجلة والفرات وغنائها على مسرح محمد عبده.

أصيل هميم - تصوير وائل الحكمي
أصيل هميم - تصوير وائل الحكمي

وأطرب الفنان سيف نبيل، الجمهور بأغنية "ممكن" التي تعد إحدى أبرز أغاني 2021، كما شهد المسرح بعض الاستعراضات أثناء غناء النجم العراقي الذي تألق كذلك في أغنية "في منتهى الرقة" للفنان السعودي رابح صقر، وقدم الفنان سيف الشكر للجمهور السعودي الكبير، وأكد أن هناك تواصلاً دائماً مع جمهوره بالسعودية في كافة الحفلات التي يشارك فيها.

الفنان سيف نبيل - تصوير وائل الحكمي
الفنان سيف نبيل - تصوير وائل الحكمي

وقدم الفنان حاتم العراقي العديد من الأغاني العراقية، مثل "أشوفك وين يا مهاجر"، التي حظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حضر الحفل، وأغنية "لو بيدي"، وأغنية "حبك اللي وملكي".

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