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السعودية.. هذه الفرق المتصدرة في دوري كرة اليد للسيدات

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ضمن مباريات كرة اليد النسائية في الرياض

السعودية.. هذه الفرق المتصدرة في دوري كرة اليد للسيدات

تتواصل يومياً ورش العمل التي يقدمها الخبير التحكيمي "رضي حبيب"، بحضور كافة اللاعبات المشاركات في دوري السيدات

العربية.نت - نادية الفواز

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تصدر فريقا نجد وجدة هاندز بفارق الأهداف، المجموعة الأولى من منافسات دوري السيدات الأول لكرة اليد، والذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد، ممثلاً باللجنة النسائية ولجنة المسابقات في الاتحاد، وتقام منافساته على الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية بالرياض، إذ تمكن فريق جدة هاندز من تحقيق الفوز الأول له على حساب فريق المجد بنتيجة 10-1، في اللقاء الذي حصلت فيه لاعبة فريق جدة هديل فهد على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، فيما تمكن فريق نجد من الفوز على جدة في اليوم الأول 11-4.

لاعبات سعوديات ضمن دوري كرة اليد
لاعبات سعوديات ضمن دوري كرة اليد

وضمن مباريات المجموعة الثانية، تمكن فريق نجد المستقبل من الفوز على فريق الهمة 3-0، فيما ألحق فريق "إيليت" الهزيمة الثانية بفريق الهمة، بعد أن فاز عليه في اليوم الثاني 8-6، حيث حصلت سلمى وجدي من فريق "إيليت" على جائزة أفضل لاعبة في اللقاء.

جانب من المنافسة
جانب من المنافسة

وفي ذات السيـاق، تتواصل يومياً ورش العمل التي يقدمها الخبير التحكيمي "رضي حبيب"، والتي انطلقت منذ الأحد الماضي، حيث دشن "رضي" المحاضرات بحضور كافة اللاعبات المشاركات في دوري السيدات، فيما خصصت بقية الأيام للحكمات بهدف تنمية مهاراتهن، والاستفادة التامة من الحضور خلال أيام منافسات دوري السيدات الأول.

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