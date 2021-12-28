الصندوق السعودي للتنمية يطلق مشروعين في قطاعي النقل والتعليم بسريلانكا

افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد والوفد المرافق له اليوم، بحضور وزير الطرق السريعة في سريلانكا جونستون فرناندو، مشروع تحسين طريق (بيرادانيا-بادولا-تشينكالادي) في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والذي ساهم الصندوق في تمويله بقيمة إجمالية تقدر بــــــ (60) مليون دولار أمريكي، حيث يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وخفض معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية وتحسين مستوى سلامة الطرق والحد من الاختناقات المرورية والذي سوف يخدم أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد.

اسهامات السعودية

وخلال حفل الافتتاح، أشاد "جونستون" بإسهامات السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم وتطوير مشاريع البنية التحتية في جمهورية سريلانكا، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكّل أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، والتي تسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثمنًا الجهود التي يقوم بها الصندوق في متابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية.

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كما قام رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاياكشا والرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر الحارثي، ووزير التعليم السريلانكي دينيش جوناواردينا ورئيس جامعة ويامبا بي جي سي سانجيوا بواتا، بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير منطقة (جامعة ويامبا) والذي تم تمويله من قبل الصندوق بقيمة إجمالية تقدر بــــــ (28) مليون دولار أمريكي حيث يسهم المشروع في دعم فرص التعليم والتعلم لأكثر من 5000 طالب وطالبة سنوياً، ورفع جودة التعليم لتعزيز القُدرتين الاقتصادية والاجتماعية على النمو المستدام.

مسارات التنمية الاجتماعية

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق "جاءت إسهامات الصندوق في تمويل مشروع تحسين هذا الطريق، انطلاقاً من دَورِه الداعم لمسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يُعد هذا المشروع رابطًا رئيسًا بين مقاطعات الشرق والوسط الجنوبي ومناطق أخرى في سريلانكا، بالإضافة إلى نقل المنتجات الزراعية بين المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع، ليسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "

وأضاف المرشد: "يعمل الصندوق على المساهمة في تحقيق هدف التعليم الجيّد حيث يُعد داعمًا للأنشطة الاجتماعية، ويحرك المسارات الاقتصادية الصاعدة، ويحقق الرفاه المجتمعي، كما يتطلع الصندوق إلى فتح آفاق التعليم عبر هذا المشروع، وتمكين الجامعة من تقديم الدعم للمجتمع في منطقتيّ كوليابيتيا و ماكاندورا ومن هذا المنطلق فقد جاءت مساهمة الصندوق في مشروع تطوير منطقة جامعة ويامبا، كونه من أحدث البرامج في تطوير أنظمة التعليم العالي في سريلانكا ".

اقتصادات الدول النامية

والجدير بالذكر أن الصندوق قدّم على مدى السنوات الماضية (15) قرضًا تنمويًا للمساهمة في تمويل وتنفيذ (13) مشروعًا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، بمبلغ إجمالي مقداره (425) مليون دولار.

وتأتي هذه المشاريع إيماناً من الصندوق السعودي للتنمية بأهمية قطاعي النقل والتعليم في نمو وازدهار اقتصادات الدول النامية، حيث أسهَم الصندوق منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 47 عامًا في تمويل 226 مشروعًا تنمويًا على المستوى العالمي في قطاع النقل والاتصالات وتمويل 77 مشروعاً في قطاع التعليم، بهدف تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.



