بدءً من اليوم، موجه أمطار تجتاح هذه المدن السعودية

أكد تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد في السعودية تأثير مناطق بهطول أمطار تبدأ من اليوم الثلاثاء حتى الخميس القادم، "الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، عسير، الباحة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما ستتأثر مناطق "المدينة المنورة، جازان، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة في مجملها، وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وعلى الصعيد ذاته، دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد للدفاع المدني من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى الخميس القادم.

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وأهاب الحمادي بالجميع بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.