.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب خبر غير صحيح.. فصل مدير إعلام الهيئة الملكية للرياض

  • الخط
الهيئة الملكية لمدينة الرياض

بسبب خبر غير صحيح.. فصل مدير إعلام الهيئة الملكية للرياض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، بصدور التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

السعودية: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الحوثي وموردي أسلحتهم السعودية السعودية: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الحوثي وموردي أسلحتهم

وذكرت الوكالة أن ما تم بالفعل هو أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022، نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها.

فيما قرر المجلس بأن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022م، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني
صلح على الهواء.. بهاء سلطان يعود للغناء! صلح على الهواء.. بهاء سلطان يعود للغناء!
الأكثر قراءة
بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية
بالفيديو.. شاحنة تصطدم بمسجد في جدة وإصابة 5 مصلين بالفيديو.. شاحنة تصطدم بمسجد في جدة وإصابة 5 مصلين
السعودية: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الحوثي وموردي أسلحتهم السعودية: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الحوثي وموردي أسلحتهم
بعد سقوط مقذوف حوثي.. أهالي جازان يشيعون الشهيد عريبي بعد سقوط مقذوف حوثي.. أهالي جازان يشيعون الشهيد عريبي
السعودية تعدم يمنياً حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش السعودية تعدم يمنياً حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش
 ليلة عراقية استثنائية تطرب جمهور موسم الرياض  ليلة عراقية استثنائية تطرب جمهور موسم الرياض
قبل أن تذهب
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
اكتشف المزيد