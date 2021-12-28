بسبب خبر غير صحيح.. فصل مدير إعلام الهيئة الملكية للرياض

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، بصدور التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

وذكرت الوكالة أن ما تم بالفعل هو أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022، نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها.

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فيما قرر المجلس بأن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022م، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.