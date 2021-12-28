في جدة.. تمديد معرض "بينالسور" العالمي إلى نهاية يناير

قررت وزارة الثقافة السعودية تمديد معرض بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر "بينالسور" المقام حالياً في جدة إلى نهاية شهر يناير 2022، حيث يعرض أعماله الفنية في قصر خزام، متضمّناً أكثر من 30 عملاً لفنانين من مختلف العالم، من بينهم 5 فنانين سعوديين.

وتعد هذه الاستضافة الثانية للسعودية لـ "بينالسور" العالمي، بعد أن استضافته وزارة الثقافة في عام 2019 بالمتحف الوطني في الرياض، وذلك في ظل حرص الوزارة على توفير منصات إبداعية راقية لمتذوقي الفنون في المملكة، وخلق فرص التواصل بين المبدعين السعوديين ونظرائهم في العالم، لتعزيز التبادل الثقافي الدولي. والمعرض مستمر في تنقله حول العالم إلى أن يصل إلى محطته الأخيرة في ديسمبر 2021، بالسعودية حيث تستضيفه وزارة الثقافة في حي جاكس بالدرعية وقصر خزام بجدة.

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التفاعل مع المتلقي

وترتكز الأعمال الفنية في "بينالسور" العالمي على التفاعل مع المتلقي، لتصنع مساحة خاصة للتأمل والفهم والانطباع عن العمل، عبر ما تمنحه كل تجربة من فرصة للحضور الشخصي والاكتشاف والبحث، تعاود تمثيل إطار اللوحة والتصوّر، ولكن مثلما يحدث مع المرآة من تأثير الواقف أمامها وتجسيد انعكاسه، كأن الأعمال الفنية والإبداعية استفزاز إيجابي للأسئلة والتفكير، في حين أن الإجابات مشرعة لمختلف التفسيرات، وبما يعزّز حرية ورحابة وتنوع زوايا الرؤية.

كما يحتوي البينالي على أكثر من 30 عملا لفنانين من مختلف جنسيات العالم من بينهم 5 فنانين سعوديين، وتتناول الأعمال الفنية المشاركة عددا من المحاور تتضمن: الوعي البيئي، وطرق العيش، والسياسة الفنية، والعبور والهجرات، واحتلت أعمال الفنانين السعوديين مكانا مميزا بين الأعمال العالمية المشاركة، وتضمنت الأسماء مشاركة كلا من: مهند شونو ولينا قزاز وعهد العمودي وفلوة ناظر ودانية الصالح، وترجع أهمية المعرض إلى توفير منصات إبداعية راقية لمتذوقي الفنون.