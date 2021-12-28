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بالفيديو.. شاحنة تصطدم بمسجد في جدة وإصابة 5 مصلين

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مسجد العمار بعد حادث الشاحنة

بالفيديو.. شاحنة تصطدم بمسجد في جدة وإصابة 5 مصلين

المرور السعودي: تم نقل المصابين إلى المستشفى

العربية.نت - نادية الفواز

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اصطدمت شاحنة مسرعة بمسجد العمار في حي المنتزهات جنوب شرق جدة بالسعودية، وحطمت جدار المسجد خلال الصلاة، وتسببت بإصابة خمسة أشخاص كانوا يؤدون الصلاة في المسجد وأضرار مادية في المسجد.

وأعلن "المرور السعودي" عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو من داخل مسجد العمار بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، الذي اقتحمته شاحنة، وأظهر الفيديو سقوط المصابين على الأرض بعد اقتحام الشاحنة للمسجد، وتحطيم الجدار المطل على الشارع الرئيسي، فيما كانت فرق الدفاع المدني متواجدة بالمكان لمباشرة الحادث.

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