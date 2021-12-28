السعودية: منح 879 منشأة تراخيص باستخدام علامة الجودة

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 1007 تراخيص حاصلة على علامة الجودة، وذلك حتى الربع الثالث من العام 2021 بزيادة قدرها 24.27%، حيث إن هناك حالياً أكثر من 111.340 منتجاً حاصلاً على العلامة في 32 دولة حول العالم.

كما منحت الهيئة وفق تصريحاتها لـ"العربية.نت"، الترخيص باستخدام علامة الجودة لما يقارب 879 منشأة، كما تقوم الهيئة حالياً بدراسة عدد من الطلبات للحصول على علامة الجودة السعودية.

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علامة الجودة السعودية

وقالت الهيئة: "علامة الجودة السعودية هي أعلى درجات المطابقة التي تضمن جودة ومطابقة المنتجات والسلع الحاصلة عليها في الأسواق، إضافةً إلى تحقيق معايير مراقبة ضبط الجودة أثناء تصنيعها، وبذلك تُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المُنتِج والمُستهلِك والتاجر)، وتُعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة، وتقدم الهيئة خدمة الترخيص باستخدام علامة الجودة لمنتجات المنشأة ذات النظام الإداري الفعّال الذي يضمن إنتاج سلعة مطابقة للمواصفة القياسية السعودية".

كيفية التحقق من علامة الجودة

وأضافت الهيئة السعودية للمواصفات: "طورنا تطبيقا يحمل اسم (تأكد) بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والذي يُتيح للمستهلك التحقق من صحة بيانات المنتج الحاصل على علامة الجودة السعودية، بالإضافة إلى التحقق من بطاقات كفاءة الطاقة".

وأكد أن الهيئة تقوم بتطبيق علامة الجودة إلزامياً على المنتجات ذات الخطورة المرتفعة، والتي تشكل خطرًا على سلامة المستهلك، كما أنها ليست إلزامية على جميع المنتجات، باستثناء بعض المنتجات المفروض عليها علامة الجودة السعودية.

كما أوضحت أن إلزام الهيئة بعلامة الجودة لعدد من المنتجات التي خطراً على المستهلك منها الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، والتوصيلات الكهربائية والأفياش، ومنتجات حديد البناء والاسمنت والخرسانة وبلاط السيراميك وألواح الألومنيوم".