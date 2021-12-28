السعودية: عدم تحرك مجلس الأمن لمعاقبة مزودي الحوثيين بالسلاح يشجعهم على الإرهاب

أدانت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة الهجوم الحوثي على صامطة في 24 ديسمبر.

وطالبت البعثة السعودية برئاسة عبد الله المعلمي السفير الدائم للسعودية بالأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الحوثيين على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

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واعتبرت البعثة السعودية أن عدم تحرك مجلس الأمن لمعاقبة مزودي الحوثيين بالسلاح يشجعهم على الإرهاب.

إدانات واسعة

ودانت العديد من الدول العربية والغربية الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون.

وتوفي مواطن سعودي إثر وقوع شظايا مقذوف عسكري، أطلقته عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية، على محافظة صامطة التابعة لمنقطة جازان، في حين تعرّض عدد من المنازل والمركبات لأضرار متفرقة.

و أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏صامطة، ما نتج عنها ‏وفاة مواطن، إضافة إلى تعرض منزلين و3 مركبات لأضرار مختلفة.