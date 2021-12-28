.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية: عدم تحرك مجلس الأمن لمعاقبة مزودي الحوثيين بالسلاح يشجعهم على الإرهاب

  • الخط
عبد الله المعلمي السفير الدائم للسعودية في الأمم المتحدة
اليمن والحوثي

السعودية: عدم تحرك مجلس الأمن لمعاقبة مزودي الحوثيين بالسلاح يشجعهم على الإرهاب

البعثة السعودية بالأمم المتحدة تطالب بمحاسبة الحوثيين على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أدانت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة الهجوم الحوثي على صامطة في 24 ديسمبر.

وطالبت البعثة السعودية برئاسة عبد الله المعلمي السفير الدائم للسعودية بالأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الحوثيين على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

واعتبرت البعثة السعودية أن عدم تحرك مجلس الأمن لمعاقبة مزودي الحوثيين بالسلاح يشجعهم على الإرهاب.

وفاة سعودي بشظايا مقذوف حوثي بصامطة في جازان السعودية وفاة سعودي بشظايا مقذوف حوثي بصامطة في جازان
سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي على محافظة صامطة السعودية سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي على محافظة صامطة

إدانات واسعة

ودانت العديد من الدول العربية والغربية الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون.

وتوفي مواطن سعودي إثر وقوع شظايا مقذوف عسكري، أطلقته عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية، على محافظة صامطة التابعة لمنقطة جازان، في حين تعرّض عدد من المنازل والمركبات لأضرار متفرقة.

و أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏صامطة، ما نتج عنها ‏وفاة مواطن، إضافة إلى تعرض منزلين و3 مركبات لأضرار مختلفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل أنت هل أنت "ملقّح بالكامل" ضد كورونا؟.. أوميكرون قد يغير ذلك!
3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم 3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم
الأكثر قراءة
بعد سقوط مقذوف حوثي.. أهالي جازان يشيعون الشهيد عريبي بعد سقوط مقذوف حوثي.. أهالي جازان يشيعون الشهيد عريبي
بدءً من اليوم، موجه أمطار تجتاح هذه المدن السعودية بدءً من اليوم، موجه أمطار تجتاح هذه المدن السعودية
السعودية تعدم يمنياً حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش السعودية تعدم يمنياً حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش
 ليلة عراقية استثنائية تطرب جمهور موسم الرياض  ليلة عراقية استثنائية تطرب جمهور موسم الرياض
لقطات شتوية ساحرة لغروب الشمس في هذه المدينة السعودية لقطات شتوية ساحرة لغروب الشمس في هذه المدينة السعودية
السعودية.. معاقبة مخالفي مقدمي خدمات حجاج الداخل لموسم الحج الماضي السعودية.. معاقبة مخالفي مقدمي خدمات حجاج الداخل لموسم الحج الماضي
قبل أن تذهب
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
اكتشف المزيد