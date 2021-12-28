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بالصور.. استخراج سوار من أمعاء طفل سعودي في جدة

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بالصور.. استخراج سوار من أمعاء طفل سعودي في جدة

العربية.نت - حامد القرشي

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في عملية استغرقت ساعتين ونصف الساعة، نجح مستشفى الملك عبد العزيز بجدة غرب السعودية في استخراج سوار من أمعاء طفل.

وفي حديث صحة جدة إلى "العربية.نت"، أكدت تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة، من إنقاذ حياة طفل في السادسة من عمره.

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كما أضافت "حضر الطفل إلى طوارئ المستشفى يشتكي من آلام في البطن منذ 4 أيام، وازدادت مع الوقت، وبعد عمل الفحوصات اللازمة، أظهرت صور الأشعة وجود جسم غريب في الأمعاء، وعلى الفور تم إدخال الطفل إلى غرفة العمليات واستخراج الجسم الغريب، لافتة إلى أنه تضرر جدار الأمعاء، حيث تم استئصال الأجزاء المتضررة في عملية تكللت بالنجاح".

وأكدت أن الطفل في حالة مستقرة في قسم التنويم العادي وحالته في تحسن.

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