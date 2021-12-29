.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحرمين تعيد التباعد بين المصلين والمعتمرين

  • الخط
مكة الحرم المكي المسجد الحرام

الحرمين تعيد التباعد بين المصلين والمعتمرين

ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس.

التقى الإطار التنسيقي.. الصدر يتمسك بحكومة أغلبية عراقية العراق التقى الإطار التنسيقي.. الصدر يتمسك بحكومة أغلبية عراقية

وأوضح أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

كما أكد ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

إلى هذا أعادت السعودية فرض الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية على رأسها ارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
الأكثر قراءة
القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها
بالفيديو.. شاحنة تصطدم بمسجد في جدة وإصابة 5 مصلين بالفيديو.. شاحنة تصطدم بمسجد في جدة وإصابة 5 مصلين
بعد تحويله لمؤسسة غير ربحية.. هذا مستقبل موظفي مستشفى الملك فيصل بعد تحويله لمؤسسة غير ربحية.. هذا مستقبل موظفي مستشفى الملك فيصل
السعودية: إعادة فرض ارتداء الكمامة والتباعد في كل مكان السعودية: إعادة فرض ارتداء الكمامة والتباعد في كل مكان
ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيصدر بالربع الأول في 2022 ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيصدر بالربع الأول في 2022
صور أظهرت سوارا.. مفاجأة في أمعاء طفل سعودي من جدة صور أظهرت سوارا.. مفاجأة في أمعاء طفل سعودي من جدة
قبل أن تذهب
دراسة: أوميكرون سيزيح سلفه الأخطر متحور دلتا
دراسة: أوميكرون سيزيح سلفه الأخطر متحور دلتا
اكتشف المزيد