السعودية: إعادة فرض ارتداء الكمامة والتباعد في كل مكان

مع تزايد الإصابات بمتحور اوميكرون الجديد من كورونا حول العالم، أعادت السعودية فرض الالتزام بعدد من الاجراءات الوقائية على رأسها ارتداء الكمامات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م، وفق ما نقلت وكالة "واس".

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جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافٍ وتسجيل حالة وفاة.

وكانت وزارة التجارة أعلنت بداية ديسمبر الجاري، عبر حسابها على "تويتر"، أن الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا المستجد ستعد شرطاً لاستمرار حالة التحصين، ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، وذلك بداية من أول شهر فبراير من العام المقبل 2022.

كما أوضحت حينها أن القرار يشمل الفئات العمرية 18 عامًا فأكثر، وجميع من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".

تخفيف الاحترازات

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في أكتوبر الماضي، تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات.

وتضمن القرار حينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة -فيما عدا الأماكن المستثناة- مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كوفيد 19.