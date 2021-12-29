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القبض على سعودي رمى مادة حارقة على منزل

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القبض على سعودي رمى مادة حارقة على منزل

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

العربية.نت - نادية الفواز 

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حاول أحد الأشخاص الانتقام من آخر بسبب خلافات بينهما، فقام برمي مادة حارقة على منزله الواقع في منطقة الجوف شمال السعودية.

إلا أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات، عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة منطقة الجوف من القبض على مواطن بعد شروعه في إلحاق الضرر بمنزل مواطن باستخدام مادة قابلة للاشتعال لخلافات سابقة بينهما.

كما جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، حيث أحيل إلى فرع النيابة العامة.

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