هكذا يُقدم ماء زمزم في المسجد النبوي

يعد ماء زمزم من أكثر المياه بركة عند المسلمين، ومن أعظمها على وجه الأرض، ويقدم ماء زمزم في المسجد النبوي بحافظات معقمة ومبردة.

وقد اعتنى العرب قديماً بزمزم وقدموه للمعتمرين وزائري بيت الله يستسقون منه جيلاً بعد جيل إلى أن أتى عهد المملكة العربية السعودية فأكملت مسيرة تمتد لآلاف السنين، فمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسعى المملكة جاهدةً في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزائري المسجد النبوي وتقديم سقيا ماء زمزم لهم، حرصاً منها على رضا الله سبحانه والعناية والاهتمام بزوار الحرمين الشريفين.

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إدارة السقيا

وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تطوير أعمالها في كافة المجالات ليستمر عطاء هذه الدولة المباركة بتقديم أفضل سبل الراحة لينعم بها الزائر للمسجد النبوي، وتحرص الوكالة ممثلة في إدارة السقيا على خدمة المصلين والزوار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تقديم خدماتها وتكثيف أعمال سقيا زمزم داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته، كما تقوم إدارة السقيا بتهيئة كافة الخدمات والتسهيلات، لضمان سهولة وصول ماء زمزم لجميع زوار المسجد النبوي على مدار 24 ساعة.

تقديم ماء زمزم

وتعمل الإدارة على تقديم ماء زمزم من خلال الحافظات الثابتة والعبوات ذات الاستخدام الواحد والحافظات المحمولة على الظهر إضافة إلى تقديم الماء المبرد من خلال نوافير الشرب (المشربيات) وتقديم الماء للأفراد من خلال مشروع سبيل ماء زمزم وتزويد المساجد بالماء المبارك، ويتم ذلك تحت متابعة من فريق العمل بإدارة السقيا بكوادر مهيئة لهذا الغرض.

فيما تقوم الإدارة بتوزيع أكثر من 30 ألف عبوة ماء زمزم يومياً، ويبلغ عدد حافظات زمزم الثابتة على الأرض 8 آلاف حافظة، إضافة إلى توزيع أكثر من 4 آلاف عبوة ماء معبأ، وإدراج أكثر من 1200 نافورة للشرب تحت الخدمة بساحات المسجد النبوي بدون توقف على مدار اليوم.