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الصحة السعودية للعربية: حققنا مكاسب في المملكة بمواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها

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من السعودية
السعودية

الصحة السعودية للعربية: حققنا مكاسب في المملكة بمواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها

شدد المتحدث على أن "اللقاحات المعززة تساعد على مواجهة متحورات كورونا".

دبي - قناة العربية

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، للعربية إن "السعودية حققت مكاسب في مواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها".

وأوضح أن قلق وزارة الصحة السعودية في هذه المرحلة "على الفئة التي لم تستكمل اللقاحات".

وشدد المتحدث على أن "اللقاحات المعززة تساعد على مواجهة متحورات كورونا".

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وكشف أن "الإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة".

وأشار المتحدث إلى أن الالتزام بالتعليمات يساعد المملكة على الخروج من موجة إصابات كورونا الجديدة".

وألمح إلى أن "ارتفاع الإصابات في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى".

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