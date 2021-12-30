الملك سلمان: رؤية 2030 تسعى لخلق اقتصاد متين يواجه المتغيرات الدولية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، في خطابه الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، على أن الأعمال التي يقوم بها مجلس الشورى محل تقدير.

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وأضاف أن رؤية المملكة 2030، تسعى لخلق اقتصاد متين يواجه المتغيرات الدولية.

كما تابع أن بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة يدفع عجلة الإنجاز.

وأوضح أيضاً أن استقرار السوق البترولية هو من ركائز استراتيجية المملكة في مجال الطاقة.

مكانة عربية وإسلامية

وأشار إلى أن مكانة السعودية العالمية تعود لمكانتها العربية والإسلامية.

إلى ذلك، شكر خادم الحرمين المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك كل الجنود بجميع القطاعات وفي الحد الجنوبي.

سلوك إيران سلبي في المنطقة

على صعيد آخر، شدد الملك سلمان على أن إيران دولة جارة، والسعودية تأمل أن تغير طهران من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.

كما أوضح أن بلاده تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار، وأيضا عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي.

ولفت إلى أن النظام الإيراني مازال مستمراً بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، والذي بدوره يطيل أمد الحرب في اليمن.

وشدد على أن المملكة حريصة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية والمنطقة بأكملها.

كذلك لفت إلى أن بلاده حريصة على تقديم مصالح الشعب اليمني أولاً، مؤكداً أن المملكة مازالت تدعو الحوثيين للاحتكام للحكمة والعقل.

وجدد التأكيد على أن المبادرة السعودية هل الحل لإنهاء الصراع في اليمن.

وقف هيمنة حزب الله

وعلى الساحة العربية، أكد خادم الحرمين الشريفين في حديثه، على حرص المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

كما حثّ جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها في المقام الأول، داعياً إلى إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على الدولة.

ودولياً

أما على الساحة الدولية، فشدد الملك سلمان على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، كي لا تكون ملاذا للتنظيمات الإرهابية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كان افتتح عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.