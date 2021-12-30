اليمن.. وصول دفعة سادسة من المنحة النفطية السعودية 

وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن “سفينة الوقود التي تحمل على متنها 60 ألف طن متري من مادة الديزل، دخلت إلى رصيف ميناء الزيت” في عدن.

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وأوضحت، أنه “من المقرر استكمال وصول الدفعة السادسة من المنحة النفطية خلال الأيام المقبلة، وذلك بوصول نحو 30 ألف طن متري من مادة المازوت إلى ميناء الزيت.

وأجرت الفرق الفنية والجهات المختصة فور وصول السفينة، أعمال فحص ومعاينة مادة الديزل، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، تمهيداً لبدء عملية ضخ الوقود إلى الخزانات المخصصة للمنحة النفطية في شركة مصافي عدن.

كما سيجري، عملية توزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات المستفيدة بحسب الكميات المعتمدة لها، وصولاً إلى استلام الوقود في خزانات محطات الكهرباء بإشراف اللجان الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتهدف المنحة التي تبلغ قيمتها 422 مليون دولار أمريكي، بإجمالي كميات 1,260,850 طن متري من الوقود، إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها.

وتساهم المنحة في دعم الموازنة، وتخفيف الأعباء على الميزانية، ودعم قطاع الطاقة، وتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية، وتمويل المشاريع الحيوية، وتوفير الخدمات الاساسية، ودعم الاقتصاد، والدفع بعجلة التنمية، واستقرار العملة، ودعم بند رواتب الموظفين، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين.

