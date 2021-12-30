السعودية.. لبس الكمامة يدخل حيز التنفيذ والعقوبات مغلظة

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت عبر منشور في حسابها على "توتير"، اليوم، إن عقوبة عدم استخدام الكمامة غرامتها 1000ريال للفرد الواحد، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال.

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وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، دخل فرض الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، على رأسها ارتداء الكمامات، حيز التنفيذ في السعودية.

وقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 7 من صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة التجارة السعودية أنه اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، سيتم إلزام المتسوقين والعاملين في الأماكن "المغلقة والمفتوحة" للمراكز التجارية بـارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد (1.5م).

وعلى الصعيد ذاته، واعتبارًا من اليوم الخميس، تكثف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان‬⁩ جولاتها الرقابية والتفتيشية في المحلات والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.