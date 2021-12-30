مالكة الإبل رشا القرشي: هكذا شاركت بناقتي في مزايين الإبل

ورثت مالكة الإبل رشا القرشي حب الإبل من أسرتها، التي كانت تشاركها هواية الجلوس بالقرب من المواقع التي تعيش بها الإبل، لشعورها بالألفة تجاه هذه الحيوانات التي تراها منذ صغرها، وتشاهد أسرتها وهي تتعامل معها بكل محبة وأريحية، لذلك وبمجرد أن فتح المجال أمام السيدات للمشاركة في مهرجانات الإبل، قررت اختيار ناقتها التي تحبها، والتي أطلقت عليها لقب "الرشا" لتشارك بها في الشوط الخاص بالنساء ضمن منافسات النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

القرشي تحدثت لـ"العربية.نت" عن مشاعر الحب والحنان التي تتبادلها مع ناقتها، والتي تشرف عليها بشكل شخصي في غذائها ومرعاها، فتقول: "أعلنتُ مشاركتي بمزايين الإبل النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عبر ناقتي الفردية من المغاتير، وأنا فخورة بهذه المشاركة، كون ناقتي مزيونة وستنضم إلى أسرتها التي تشارك في مسابقات الإبل".

مادة اعلانية

وسردت رشا قصة طفولتها وذهاب أسرتها بشكل مستمر في موقع مخصص للإبل في موقع يطلق عليه اسم "العرفا" في الطائف، وأنها كانت تذهب مع أسرتها لهذا المكان، وتقول: "كنت أسعد حين زيارة مواقع الإبل، وعرفتُ كل المعلومات من أسرتي وأقاربي الذين يشاركون في مسابقات مزايين الإبل في السعودية ودول الخليج وقطر والبحرين".

وأضافت: "أنا متحفظة على صورة ناقتي لحين انتهاء المسابقة، كونها ستدخل في منافسة مع العديد من الإبل، فالمشاركات النسائية السابقة مع الرجال يصعب الدخول فيها، فهناك الكثير نصحوني بالمشاركة نظير جمال ناقتي، فمنذ شهر وأنا أقوم بتجهز الناقة ليوم المنافسة، وأتمنى فوزها، وسأستمر في هذا المجال والدخول في هذه السباقات".