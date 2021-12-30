.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هكذا تم إعادة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين

  • الخط
علامات التباعد داخل المسجد الحرام

هكذا تم إعادة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين

ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ومن ذلك التباعد الجسدي ولبس الكمامة، والبعد عن الزحام

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

أعادت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين علامات التباعد الجسدي بين المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ضمن الإجراءات الاحترازية، بهدف تطبيق التباعد بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات اعتباراً من اليوم الخميس 26/5/1443 هـ إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا –كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه.

وضع الملصقات على سجاد المسجد النبوي
وضع الملصقات على سجاد المسجد النبوي

ووفرت الرئاسة جميع الخدمات التي يحتاجها المصلون والزائرون، وكثفت عمليات التعقيم وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تهيئة الحرمين للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عباداتهم براحة وطمأنينة.

ونوهت الرئاسة على أنها تعمل بتنسيق تام وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في الحرمين ليكون العمل تكامليًا بين مختلف القطاعات بما يحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الطوارئ .

وضع ملصقات التباعد داخل المسجد النبوي
وضع ملصقات التباعد داخل المسجد النبوي

وشددت رئاسة الحرمين على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، ومن ذلك التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتجنب مواقع الزحام حرصًا على سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
على أبواب 2022.. هل تشتري عقارا أم تستأجر؟ على أبواب 2022.. هل تشتري عقارا أم تستأجر؟
ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون
الأكثر قراءة
السعودية: إعادة فرض ارتداء الكمامة والتباعد في كل مكان السعودية: إعادة فرض ارتداء الكمامة والتباعد في كل مكان
صور أظهرت سوارا.. مفاجأة في أمعاء طفل سعودي من جدة صور أظهرت سوارا.. مفاجأة في أمعاء طفل سعودي من جدة
الحرمين تعيد التباعد بين المصلين والمعتمرين الحرمين تعيد التباعد بين المصلين والمعتمرين
الملك سلمان: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي الملك سلمان: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي
هكذا يُقدم ماء زمزم في المسجد النبوي هكذا يُقدم ماء زمزم في المسجد النبوي
هؤلاء أبرز الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية هؤلاء أبرز الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. هل اقتربت نهاية عصر أردوغان ؟
بعد انهيار الليرة.. هل اقتربت نهاية عصر أردوغان ؟
اكتشف المزيد