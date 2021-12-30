هكذا تم إعادة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين

أعادت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين علامات التباعد الجسدي بين المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ضمن الإجراءات الاحترازية، بهدف تطبيق التباعد بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات اعتباراً من اليوم الخميس 26/5/1443 هـ إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا –كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه.

ووفرت الرئاسة جميع الخدمات التي يحتاجها المصلون والزائرون، وكثفت عمليات التعقيم وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تهيئة الحرمين للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عباداتهم براحة وطمأنينة.

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ونوهت الرئاسة على أنها تعمل بتنسيق تام وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في الحرمين ليكون العمل تكامليًا بين مختلف القطاعات بما يحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الطوارئ .

وشددت رئاسة الحرمين على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، ومن ذلك التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتجنب مواقع الزحام حرصًا على سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.