استمرار الأمطار على مناطق السعودية وثلوج على تبوك

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أن مناطق "الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل" ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويتوقع أيضا بمشيئة الله سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

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وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

وعلى صعيد متصل، أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، بأن الحالة المطرية خلال هذه الفترة، منبتة لجميع الحشائش والروض والنفل على أماكنها الممطورة، والباذر سيظهر سريعاً، فخلال الفترة القادمة سيدفأ باطن الأرض ويدب الماء في غصون الأشجار وينتعش الربيع.

في الوقت الذي أكد فيه أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية مستمرة، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض وعسير والباحة ومكة وشمال غرب تبوك، والبحرين وقطر والإمارات وشمالي عمان.