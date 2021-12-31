.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

استمرار الأمطار على مناطق السعودية وثلوج على تبوك

  • الخط
رصد تحركات السحب

استمرار الأمطار على مناطق السعودية وثلوج على تبوك

المتحدث الرسمي للدفاع المدني: توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أن مناطق "الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل" ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويتوقع أيضا بمشيئة الله سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

وفاة "أم محمد" الشهيرة بعبارتها "يخسي الجوع" السعودية وفاة "أم محمد" الشهيرة بعبارتها "يخسي الجوع"

وعلى صعيد متصل، أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، بأن الحالة المطرية خلال هذه الفترة، منبتة لجميع الحشائش والروض والنفل على أماكنها الممطورة، والباذر سيظهر سريعاً، فخلال الفترة القادمة سيدفأ باطن الأرض ويدب الماء في غصون الأشجار وينتعش الربيع.

في الوقت الذي أكد فيه أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية مستمرة، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض وعسير والباحة ومكة وشمال غرب تبوك، والبحرين وقطر والإمارات وشمالي عمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
الأكثر قراءة
وفاة وفاة "أم محمد" الشهيرة بعبارتها "يخسي الجوع"
مالكة الإبل رشا القرشي: هكذا شاركت بناقتي في مزايين الإبل مالكة الإبل رشا القرشي: هكذا شاركت بناقتي في مزايين الإبل
الملك سلمان: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي الملك سلمان: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي
اليمن.. وصول دفعة سادسة من المنحة النفطية السعودية اليمن.. وصول دفعة سادسة من المنحة النفطية السعودية
السعودية.. لبس الكمامة يدخل حيز التنفيذ والعقوبات مغلظة السعودية.. لبس الكمامة يدخل حيز التنفيذ والعقوبات مغلظة
الصحة السعودية للعربية: حققنا مكاسب في مواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها الصحة السعودية للعربية: حققنا مكاسب في مواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها
قبل أن تذهب
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
اكتشف المزيد