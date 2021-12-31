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في صلاة الجمعة.. عودة صفوف المصلين متباعدة في الحرمين

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صحن المطاف والتباعد الجسدي

في صلاة الجمعة.. عودة صفوف المصلين متباعدة في الحرمين

يتم يومياً تعقيم كامل المسجد الحرام ومرافقه بواقع عشر مرات باستخدام قرابة (34) ألف لتر من المعقمات

العربية.نت - حامد القرشي

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وسط إجراءات مشددة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أدت جموع المصلين في المسجد الحرام‬⁩ والمسجد النبوي صلاة الجمعة‬⁩، وطبّقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إجراءات احترازية مشددة بين المصلين في المسجد النبوي، وكذلك بين المصلين والمعتمرين الذين أقبلوا على أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وعادت صفوف المصلين متباعدة في أرجاء الحرمين الشريفين.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أن الرئاسة استكملت إجراءات تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

وبيّن أن الرئاسة أعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، حيث شمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته؛ حفاظًا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

التباعد في المسجد النبوي
التباعد في المسجد النبوي

آلية الطواف وانسيابية الحركة

وأفاد حيدر أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام تشرف على آلية الطواف وانسيابية حركة المعتمرين مع التأكد من التباعد بينهم، واستمرار العمل بالمسارات الافتراضية في صحن المطاف وزيادة عدد المصليات المخصصة لأداء سنة الطواف، بما يمكّن المعتمرين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة مع تحقيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الطائفين من غير المعتمرين قد تم تخصيص مطاف الدور الأول لهم، مع تجهيزه بالمسارات الافتراضية، لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها.

التباعد بين المعتمرين
التباعد بين المعتمرين

تهيئة المصليات

وفيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام، أبان حيدر أن الرئاسة قد هيأت مصليات توسعة الملك فهد بكامل أداورها، ومصليات التوسعة السعودية الثالثة بكامل طاقتها الاستيعابية مع ساحاتها الخارجية وأروقتها الداخلية، بالملصقات الإرشادية للتباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة ترتيب الصفوف تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، منوهاً بأن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة للتأكد من الجاهزية التامة، وتوفر جميع الخدمات للمصلين بما يضمن لهم سهولة أداء العبادة.

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وذكر أنه يتم يومياً تعقيم كامل المسجد الحرام ومرافقه بواقع عشر مرات باستخدام قرابة (34) ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى استعمال أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و(20) جهاز بايوكير، و(11) روبوتا ذكيا للتعقيم، و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية، و(20) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي.

وأكد على ضرورة تقيّد المعتمرين والمصلين بلبس الكمامة الطبية، وتعقيم الأيدي، والتقيد بمسافة التباعد الجسدي، والتعاون مع العاملين في الحرم المكي الشريف الذين يعملون على راحتهم وسلامتهم.

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