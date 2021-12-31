وفاة "أم محمد" الشهيرة بعبارتها "يخسي الجوع"

توفيت أمس "أم محمد" من مدينة حائل شمال السعودية، التي ضربت المثل في الكرم والاستقبال الكريم رغم ظروفها الصعبة، وذلك في فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وبات "ترند" تحت هاشتاغ #أم_الأيتام_بائعة_حائل .

وفي وقت تناثرت عباراتها الجميلة عبر تغريدات النشطاء والمهتمين، رددت "يخسي الجوع وأنا أمك" وعبارة "ويا بعد حيي"، مؤكدين بأنها مدرسة في الكرم وجمال الروح والكلمة الطيبة.

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فيما تصدر وسم #أم_محمد قائمة ترند عبر موقع "تويتر" بعد وفاة أشهر بائعة بسطة في منطقة حائل، والتي حظيت بشهرة واسعة، وظهرت بعدد من البرامج التلفزيونية، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما تناقل المغردون مقاطع وتداول النشطاء عبارات #أم_محمد التي كانت ترد على من يطلب منها الطعام "أبشر بعزّك يا عيوني".

وكتب مغرد: رحلت صاحبة القلب الطيب والكبير ‎#أم_محمد إنا لله وإنا اليه راجعون، (اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)"

وكانت "أم محمد" رحمها الله قد تحدثت لـ"العربية.نت" في لقاء سابق قائلة: "أقوم بالبيع منذ 10 سنوات، ثم انضممت إلى الأسر المنتجة من 7 سنوات لإعالة أبنائي وعددهم 3 أولاد وبنت، فقد عشت معاناة بعد وفاة زوجي، حتى قمت ببيع وطبخ المأكولات الشعبية والطبخات الحائلية والمشروبات الساخنة".

وحكت عن السنوات التي قضتها في تعب ومشقة، نظير ظروف التنقل والبيع في الحدائق العامة وعلى الطرقات في مدينة حائل، حتى واجهت العديد من الصعوبات والمواقف، خاصة وأنها تتعامل مع كافة شرائح المجتمع.