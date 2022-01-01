بمشاركة 14 فناناً.. الرياض تودع عامها 2021

افتتح موسم الرياض صفحات العام الجديد 2022 بأنغام 14 صوتاً فنياً عربياً، عانقت السحب التي غطت سماء العاصمة في ليلة "تريو الرياض"، بحضور فنان العرب محمد عبده، ومجموعة من النخب الفنية على مستوى العالم العربي.

ومثل حضور "طيب القلب" كما يحلو لجمهوره أن يسميه، الفنان عبدالمجيد عبدالله مفاجأة الحفل، إذ عاد للمسرح بعد غياب طويل، وشارك في إحياء الليلة التاريخية، برفقة النجوم الفنانين والفنانات، وفي مقدمتهم محمد عبده، إضافة إلى الفنانين عبدالله الرويشد، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، وليد الشامي، نوال الكويتية، أصالة، أسماء المنور، أنغام.

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وفي مشهد آسر للجمهور، قدم الفنان عبدالمجيد عبدالله لفنان العرب محمد عبده، واصفا إياه بعملاق الأغنية السعودية والجزيرة والوطن العربي، في حين طالب محمد عبده الفنان عبدالمجيد عبدالله البقاء مع جمهوره ومحبيه في المستقبل، ووافق على ذلك، قبل أن يعود فنان العرب بالهتاف بكنية عبدالمجيد مكررا "أبوعبدالله، أبوعبدالله" في لفتة تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق.

وتميزت ليلة تريو الرياض باستعادة عدد من الأغاني التي تمثل جزءًا من تاريخ الفن العربي، حيث لامست ذائقة الجمهور مجددًا في لحظات الفرح الذي عم أرجاء الحفل الذي أقيم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض.

وتزامن الحفل الذي جاء في ليلة كان عنوانها الطرب بين نهاية عام، وبداية آخر، حيث شهدت شاشات بوليفارد رياض سيتي العد التنازلي من 10، وصولا لبداية عام 2022م، الأمر الذي جعل الحفل جزءًا من تاريخ الطرب العربي في هذا العام، إضافة إلى تفرده في جمع أكبر عدد من الفنانين العرب في مكان واحد، وتحت مظلة واحدة.

وكان زوار موسم الرياض 2021، قد استنفدوا تذاكر الحفل في وقت قياسي، حرصاً على حضور فعاليات الليلة التي عانقت فيها أنغام النجوم العرب سماء الرياض، وتنتقل إلى بقية العالم عبر الوسائط التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعية.

وشكلت الليلة الغنائية المنفردة طابعاً مختلفاً عن بقية الحفلات، إذ تميزت بفصول جديدة من "التريو" الغنائي بين النجوم، حيث حظي النجوم المشاركون بشعبية جماهيرية كبيرة لدى الزوار الذين استمتعوا بأعذب الألحان والكلمات في حفل هو الأكبر من نوعه في تاريخ الغناء العربي.

وقاد الفرقة الموسيقية للحفل المايسترو "وليد فايد" من خلال الأوركسترا التي أحيت الليلة بتقاسيم العود والمعزوفات والأنغام لعدة ساعات متواصلة في ليلة غنائية فريدة انتهت بمشاركة جميع الفنانين والفنانات في غناء الأغنية السعودية الشهيرة "فوق هام السحب".