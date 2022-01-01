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هكذا احتفى أهالي تبوك بتساقط الثلوج على جبل اللوز

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بين الثلوج صباح اليوم - واس
بين الثلوج صباح اليوم - واس

هكذا احتفى أهالي تبوك بتساقط الثلوج على جبل اللوز

تتربّع الثلوج سنوياً على قمة "جبل اللوز" خلال فصل الشتاء ليكتسي وشاحاً أبيض يُبهر زواره بجماله الساحر الأَخَّاذ

العربية نت - حامد القرشي

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جذبت مناظر الثلوج، وهي تغطي جبال اللوز في تبوك شمال السعودية، حماس الأهالي والزوار لتجربة العيش في المناطق الثلجية والاستمتاع بها، في الوقت الذي تسابق الكثير إلى توثيق تلك المشاهد بالصور ومقاطع الفيديو، التي راجت على منصات التواصل الاجتماعي والإعلامية.

المصور الضوئي، خالد مبارك، وثق الثلوج المتساقطة التي شكلت منظراً طبيعياً ممتعاً، حيث اتجهت أنظار محبي الزائر الأبيض لمرتفعات جبل اللوز الشهير، والذي يشهد غطاءً من الثلوج ويكتسي باللون الأبيض، وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صوراً ممتعة لمواقع متفرقة من جبل اللوز حين احتفاء الأهالي بالزائر الأبيض.

من الثلوج صباح اليوم - تصوير خالد مبارك
من الثلوج صباح اليوم - تصوير خالد مبارك

وتتربّع الثلوج سنوياً على قمة "جبل اللوز" خلال فصل الشتاء ليكتسي وشاحاً أبيض يُبهر زواره بجماله الساحر الأَخَّاذ، وهو وجهة مثالية لمَن يرغب بقضاء عطلة شتوية مليئة باللحظات المميزة، لذلك يقصدها هواة الرحلات والمغامرة في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية، بالإضافة إلى رسوم صخرية متعددة ذات بُعد تاريخي كبير ترجع إلى أكثر من 10 آلاف عام.

هكذا اكتست جنبات جبل اللوز - تصوير خالد مبارك
هكذا اكتست جنبات جبل اللوز - تصوير خالد مبارك

يشار إلى أن اللوز هي سلسلة جبال تقع شمال غربي السعودية قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي مدينة تبوك. ويبلغ ارتفاع السلسلة 2580 مترا فوق سطح البحر، وتعد من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز فيه.

جانب من استمتاع الأهالي بالثلوج - واس
جانب من استمتاع الأهالي بالثلوج - واس
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