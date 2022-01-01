شاهد.. سعودي يضرب نساء في تبوك قبل اعتقاله

ألقت شرطة تبوك شمال السعودية القبض على مواطن اعتدى بالضرب على مجموعة نساء في أحد الأماكن العامة، وهو ما رصده فيديو رائج على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر نشطاء مواقع التواصل عن سخطهم من هذا المشهد، وطالبوا بالقبض على المعتدي ومحاسبته، وتطبيق النظام بحقه بأشد العقوبات.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، أسفرت عن القبض على مواطن اعتدى بالضرب على نساء في مكان عام، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.