 كوريات يرتدين الزي التراثي للمرأة السعودية في مهرجان الإبل

أصرت سائحة من كوريا الجنوبية وعمتها، على ارتداء الزي السعودي "العباءة والبرقع" خلال زياتهما أمس إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة بالصياهد والذي يشهد إقبالاً كبيراً من السياح والوفود الدبلوماسية.

وقالت السائحة شيمي جان من كوريا الجنوبية: "إنني أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وأعمل في مجال البرمجة، وهذه زيارتي الأولى إلى السعودية، حيث جئت لرؤية عمتي المقيمة هنا والتي أبلغتني عن المهرجان واصطحبتني برفقة زوجي لرؤيته اليوم".

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وأضافت: لقد أعجبت بالزي التراثي الذي ترتديه المرأة السعودية، من عباءة وبرقع، وقررت أن أجربها وأرتديها أنا وعمتي.

وتابعت: إن ما لفت انتباهي في المهرجان عدة أمور، منها الخدمات المتطورة التي تقدم في هذه المنطقة الصحراوية، إضافة إلى حماس الشباب مع المسابقات والتشجيع الكبير من خلال التصفيق والتلويح بطريقة تعبر عن تراث هذه المنطقة.

وقالت عمتها المقيمة في السعودية شينغ جان: لقد وجهت دعوة لابنة أخي لزيارة السعودية ومشاهدة هذا البلد الجميل وما يضمه من حضارة وتراث وعراقة وتطور وازدهار، وها أنا اليوم أصحبها إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، للتعرف على هذا المخلوق، وما يشكله من أهمية في حياة الناس هنا، وكيف كانوا يعتمدون عليه في مختلف تفاصيلهم اليومية.

وأضافت: حرصنا على التنقل بين مختلف أركان المهرجان والتقاط الصور التذكارية وأنني أتقدم بالشكر لإدارة المهرجان وجميع القائمين علية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.