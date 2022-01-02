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فيديو طريف من شمال السعودية..استقبال للثلوج برقصة الدحة

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فيديو طريف من شمال السعودية..استقبال للثلوج برقصة الدحة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

مع استمرا تساقط البرد والثلوج على شمال المملكة، وثق عدد من السعوديين مشاهد "الجنرال الأبيض" يحل ضيفاً على تلك المناطق.

كما أظهرت عشرات الفيديوهات والمقاطع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي احتفاء أهالي منطقة تبوك بتساقط الثلوج على طريقتهم الخاصة، حيث أدى بعض الأهالي رقصة "الدحة" الشهيرة شمالا، للاحتفال بهذا الرداء الأبيض الذي غطى سفوح جبل اللوز إثر موجة ثلوج اجتاحت المنطقة.

هكذا احتفى أهالي تبوك بتساقط الثلوج على جبل اللوز السعودية هكذا احتفى أهالي تبوك بتساقط الثلوج على جبل اللوز

وأظهرت المقاطع المتداولة عددا من الرجال يقفون في صف واحد، يصفقون ويغنون، فيما قام أحدهم بقيادة رقصة الدحة.

ماهي رقصة الدحة؟

يشار إلى أن "الدحة" رقصة قديمة كانت معتمدة في العصور الماضية خلال الحروب للدلالة على هزيمة الأعداء.

أما الآن فهي تمارس في المناسبات، ولها قواعدها أو طريقتها الخاصة، إذ يجتمع رجال القبيلة في صف واحد، أو صفين ويصفقون ويغنون، في حين يرقص أمامهم رجل بالسيف أو العصا، يسمى "الحاشي".

وعرفت في ما مضى الدحة بأنها أهازيج وحركات، ونوع من الطقوس التي تهدف إلى بث الرعب في قلوب الأعداء، أو للاحتفال بالنصر بعد أي معركة.

فيما تشبه الأصوات التي يصدرها الرجال المشاركون فيها، إلى حد كبير زئير الأسود أو هدير الجمال، وتنفرد تلك الرقصة بجمعها الشعر واللعب ورقصات الحرب معا!.

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