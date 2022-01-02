الدفاعات السعودية تسقط 3 مسيرات حوثية أطلقت نحو نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران.

مادة اعلانية

وأضاف في بيان، أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

كما أكد على نيته اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فوراً.

ضرب مواقع الطائرات المسيرة

وجاء بيان التحالف بعدما أعلن صباح الأحد، استهداف وتدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري في العاصمة صنعاء، وذلك في استمرار لضرب مواقع الطائرات المسيرة.

وأوضح في بيان، بحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية، أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

كما شدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

آلاف المختطفين دروعا بشرية

يذكر أن منظمة حقوقية يمنية، كانت كشفت، الأحد، عن توثيق مقتل 200 مختطف ومخفي قسرا تحت التعذيب الممنهج في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال السنوات السبع الماضية.

وقالت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، إن التعذيب الوحشي وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية الأولية تسبب بإعاقة المئات من المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيات الانقلابية.

كما أوضح رئيس المنظمة جمال المعمري، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة مأرب، لإشهار التقرير الحقوقي للمنظمة، أن الميليشيات تستخدم أكثر من 13 ألف مختطف ومخفي قسراً كدروع بشرية وتعرض حياتهم للخطر في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية؛ وقال إنها "تحتجزهم في مخازن تسليح ومعسكرات تدريب ومقراتها المعرضة للاستهداف من قبل طيران التحالف كونها مواقع عسكرية مشروعة تستخدمها المليشيا لأنشطتها العسكرية العدائية.

وأشار رئيس منظمة إرادة إلى توثيق المنظمة أيضا صدور أحكام إعدام باطلة وغير شرعية بحق 293 مختطفا، جميعها صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للميليشيات في صنعاء بعد محاكمة هزلية بتهم سياسية وكيدية وملفقة أبرزها التخابر مع دول أجنبية.